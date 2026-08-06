S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das S&P Global-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 386.84 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das S&P Global-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.585 S&P Global-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’059.95 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 05.08.2026 auf 410.03 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.99 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von S&P Global belief sich zuletzt auf 121.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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