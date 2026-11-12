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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 12.11.2016 wurden S&P Global-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 125.46 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.797 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 378.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 475.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 278.69 Prozent gesteigert.
S&P Global markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu S&P Global Inc
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