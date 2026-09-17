S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die S&P Global-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die S&P Global-Anteile bei 123.27 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die S&P Global-Aktie investiert hat, hat nun 8.112 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’299.75 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 16.09.2026 auf 406.76 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’299.75 USD entspricht einer Performance von +229.97 Prozent.

Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 121.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch