S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades S&P Global-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des S&P Global-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120.30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 0.831 S&P Global-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 426.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 354.66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 254.66 Prozent angezogen.

S&P Global war somit zuletzt am Markt 123.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch