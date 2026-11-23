Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Royal Caribbean Cruises-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Royal Caribbean Cruises-Papier an diesem Tag 82.59 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121.080 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35’897.81 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Anteils am 20.11.2026 auf 296.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 258.98 Prozent.

Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 78.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch