Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Royal Caribbean Cruises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Royal Caribbean Cruises-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 82.92 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 120.598 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29’644.24 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 18.09.2026 auf 245.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +196.44 Prozent.
Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 65.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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