S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Royal Caribbean Cruises-Aktie betrug an diesem Tag 88.87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112.524 Royal Caribbean Cruises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 31’761.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 282.26 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 217.61 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Royal Caribbean Cruises einen Börsenwert von 75.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch