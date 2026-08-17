S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 99.53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.005 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 305.00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 306.44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206.44 Prozent angezogen.

Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 81.85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch