Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roper Technolgies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Roper Technolgies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 14.08.2025 wurde das Roper Technolgies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Roper Technolgies-Aktie bei 524.96 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Roper Technolgies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.905 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 757.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397.50 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 757.20 USD, was einer negativen Performance von 24.28 Prozent entspricht.
Roper Technolgies war somit zuletzt am Markt 39.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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