Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roper Technolgies von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Roper Technolgies-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Roper Technolgies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 518.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Roper Technolgies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.193 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 364.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.31 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 70.31 USD entspricht einer negativen Performance von 29.69 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Roper Technolgies eine Börsenbewertung in Höhe von 35.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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