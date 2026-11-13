S&P 500-Papier Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roper Technolgies von vor 3 Jahren bedeutet

Die Roper Technolgies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 517.00 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Roper Technolgies-Aktie investierten, hätten nun 19.342 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 477.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’243.13 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 7.57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Roper Technolgies bezifferte sich zuletzt auf 47.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch