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Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061

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Profitable Roper Technolgies-Investition? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Roper Technolgies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roper Technolgies von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Roper Technolgies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Roper Technolgies
306.11 CHF -0.96%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Roper Technolgies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Roper Technolgies-Anteile an diesem Tag 499.16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Roper Technolgies-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.200 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.08 USD, da sich der Wert eines Roper Technolgies-Papiers am 17.09.2026 auf 374.76 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 24.92 Prozent.

Insgesamt war Roper Technolgies zuletzt 37.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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