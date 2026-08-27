S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rollins-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Rollins-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39.37 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Rollins-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254.001 Rollins-Aktien. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 26.08.2026 9’321.82 USD wert, da der Schlussstand 36.70 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.78 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Rollins betrug jüngst 17.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch