Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Rollins eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Rollins-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rollins-Papier an diesem Tag bei 56.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 178.126 Rollins-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’972.57 USD, da sich der Wert eines Rollins-Anteils am 16.09.2026 auf 33.53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 40.27 Prozent verkleinert.
Rollins war somit zuletzt am Markt 16.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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