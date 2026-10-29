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|Rentable Rollins-Investition?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Rollins-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde die Rollins-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 283.849 Rollins-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 9’508.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.50 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4.91 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Rollins eine Börsenbewertung in Höhe von 16.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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