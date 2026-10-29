S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde die Rollins-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 283.849 Rollins-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 9’508.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.50 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4.91 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Rollins eine Börsenbewertung in Höhe von 16.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch