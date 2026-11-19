|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rollins-Performance im Blick
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Rollins eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rollins-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39.44 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 253.550 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 18.11.2026 9’558.82 USD wert, da der Schlussstand 37.70 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -4.41 Prozent.
Zuletzt verbuchte Rollins einen Börsenwert von 18.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rollins IncShs
|
19.11.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Ausblick: Rollins präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rollins von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Rollins IncShs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.