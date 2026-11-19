Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rollins-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39.44 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 253.550 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 18.11.2026 9’558.82 USD wert, da der Schlussstand 37.70 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -4.41 Prozent.

Zuletzt verbuchte Rollins einen Börsenwert von 18.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch