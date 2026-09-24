S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren bedeutet

Am 24.09.2023 wurde das Rollins-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rollins-Anteile letztlich bei 37.43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.672 Rollins-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.80 USD, da sich der Wert eines Rollins-Anteils am 23.09.2026 auf 32.49 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.20 Prozent abgenommen.

Rollins war somit zuletzt am Markt 15.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch