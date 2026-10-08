S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rollins von vor 10 Jahren verdient

Am 08.10.2016 wurden Rollins-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 792.812 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’474.11 USD, da sich der Wert eines Rollins-Papiers am 07.10.2026 auf 30.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 144.74 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Rollins belief sich zuletzt auf 14.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch