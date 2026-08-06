Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Rollins-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Rollins-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38.16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 262.055 Rollins-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 37.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’845.39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.55 Prozent.
Rollins wurde am Markt mit 18.19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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