S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Rollins-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38.16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 262.055 Rollins-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 37.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’845.39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.55 Prozent.

Rollins wurde am Markt mit 18.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch