Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Rollins-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12.74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78.507 Rollins-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’711.62 USD, da sich der Wert eines Rollins-Anteils am 09.09.2026 auf 34.54 USD belief. Das entspricht einem Plus von 171.16 Prozent.
Am Markt war Rollins jüngst 16.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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