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|Profitabler Rollins-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Rollins eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Rollins-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rollins-Papiers betrug an diesem Tag 35.46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.820 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 108.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38.45 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8.43 Prozent.
Der Marktwert von Rollins betrug jüngst 18.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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