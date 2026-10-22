S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rollins-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Rollins-Papier 33.05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.257 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 33.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’012.10 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.21 Prozent angewachsen.

Rollins wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch