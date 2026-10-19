S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rockwell Automation-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Rockwell Automation-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Rockwell Automation-Anteile bei 347.66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.288 Rockwell Automation-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 426.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 22.60 Prozent vermehrt.

Der Rockwell Automation-Wert an der Börse wurde auf 47.33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch