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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rockwell Automation-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Rockwell Automation-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 343.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.120 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 12’702.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 436.20 USD belief. Mit einer Performance von +27.02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
Analysen zu Rockwell Automation Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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