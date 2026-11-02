S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Rockwell Automation-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 343.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.120 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 12’702.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 436.20 USD belief. Mit einer Performance von +27.02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch