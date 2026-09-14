S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.09.2016 wurden Rockwell Automation-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.730 Rockwell Automation-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 428.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’739.76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273.98 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Rockwell Automation betrug jüngst 47.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch