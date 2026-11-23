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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Rockwell Automation-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Rockwell Automation-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rockwell Automation-Papier bei 272.80 USD. Bei einem Rockwell Automation-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.657 Rockwell Automation-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’267.23 USD, da sich der Wert eines Rockwell Automation-Papiers am 20.11.2026 auf 361.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.67 Prozent gesteigert.
Am Markt war Rockwell Automation jüngst 39.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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