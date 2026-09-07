S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rockwell Automation-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 318.46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Rockwell Automation-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.314 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 433.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.22 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36.22 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Rockwell Automation betrug jüngst 48.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch