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|Rentable Rockwell Automation-Investition?
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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rockwell Automation-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Rockwell Automation-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.788 Rockwell Automation-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 375.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296.30 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 196.30 Prozent.
Rockwell Automation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41.84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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