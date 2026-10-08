Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robinhood von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Robinhood-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 08.10.2025 wurden Robinhood-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Robinhood-Anteile betrug an diesem Tag 150.87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Robinhood-Aktie investierten, hätten nun 66.282 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 109.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’258.57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.41 Prozent abgenommen.
Robinhood erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100.63 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Robinhood-Papiere an der Börse NAS war der 29.07.2021. Der Erstkurs der Robinhood-Aktie lag beim Börsengang bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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