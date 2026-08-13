S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Robinhood-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108.62 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.921 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.38 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Anteils am 12.08.2026 auf 94.91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12.62 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Robinhood eine Börsenbewertung in Höhe von 84.98 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Robinhood-Aktie fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch