Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Robinhood-Investition
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Robinhood-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Robinhood-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108.62 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.921 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.38 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Anteils am 12.08.2026 auf 94.91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12.62 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Robinhood eine Börsenbewertung in Höhe von 84.98 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Robinhood-Aktie fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Robinhood
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Robinhood
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Robinhood am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.