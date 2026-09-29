Robert Half Aktie 966866 / US7703231032
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robert Half-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Robert Half eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Robert Half-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34.28 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 291.715 Robert Half-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 10’723.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36.76 USD belief. Das entspricht einem Plus von 7.23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Robert Half belief sich zuletzt auf 3.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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