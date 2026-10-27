S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Robert Half-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Robert Half-Anteile bei 29.31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.412 Robert Half-Aktien im Depot. Die gehaltenen Robert Half-Aktien wären am 26.10.2026 153.46 USD wert, da der Schlussstand 44.98 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +53.46 Prozent.

Am Markt war Robert Half jüngst 4.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch