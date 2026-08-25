S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.604 Robert Half-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 117.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.12 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 117.50 USD, was einer positiven Performance von 17.50 Prozent entspricht.

Robert Half war somit zuletzt am Markt 4.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch