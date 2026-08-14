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ResMed Aktie 321632 / US7611521078

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Frühe Investition 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ResMed von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in ResMed-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

ResMed
183.19 CHF 0.08%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades ResMed-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ResMed-Anteile an diesem Tag 284.72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.351 ResMed-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (226.74 USD), wäre das Investment nun 79.64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.36 Prozent.

Der ResMed-Wert an der Börse wurde auf 32.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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