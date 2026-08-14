ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ResMed von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in ResMed-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ResMed-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren ResMed-Anteile an diesem Tag 284.72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.351 ResMed-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (226.74 USD), wäre das Investment nun 79.64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.36 Prozent.
Der ResMed-Wert an der Börse wurde auf 32.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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