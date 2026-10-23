S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren bedeutet

Am 23.10.2021 wurde das ResMed-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ResMed-Aktie bei 267.50 USD. Bei einem ResMed-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.738 ResMed-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ResMed-Papiers auf 253.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 946.02 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.40 Prozent.

ResMed erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch