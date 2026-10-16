ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ResMed-Aktien verdienen können.
ResMed-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ResMed-Papier bei 141.24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.708 ResMed-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ResMed-Papiers auf 242.23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71.50 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von ResMed bezifferte sich zuletzt auf 33.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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ResMed am 16.10.2026
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