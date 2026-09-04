S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ResMed von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.09.2016 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ResMed-Papier letztlich bei 67.06 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die ResMed-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.491 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 341.77 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 03.09.2026 auf 229.19 USD belief. Damit wäre die Investition um 241.77 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete ResMed eine Marktkapitalisierung von 33.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch