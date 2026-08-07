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Profitabler ResMed-Einstieg? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ResMed von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ResMed-Aktien gewesen.

ResMed
171.49 CHF -5.94%
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Am 07.08.2016 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ResMed-Papier letztlich bei 69.85 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die ResMed-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143.164 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31’959.91 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 06.08.2026 auf 223.24 USD belief. Damit wäre die Investition um 219.60 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete ResMed eine Marktkapitalisierung von 32.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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