Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Republic Services von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Republic Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Republic Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Republic Services-Papier bei 123.99 USD. Bei einem Republic Services-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.065 Republic Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 1’787.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221.63 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78.75 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Republic Services belief sich zuletzt auf 68.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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