S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Republic Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Republic Services-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Republic Services-Aktie bei 146.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 68.493 Republic Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’141.10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61.41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Republic Services bezifferte sich zuletzt auf 72.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch