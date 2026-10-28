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|Lukrativer Republic Services-Einstieg?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Republic Services von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Republic Services-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Republic Services-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Republic Services-Aktie bei 146.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 68.493 Republic Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’141.10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61.41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Republic Services bezifferte sich zuletzt auf 72.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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