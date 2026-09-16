S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Republic Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Republic Services-Aktie an diesem Tag bei 50.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 198.965 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44’377.24 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 15.09.2026 auf 223.04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 343.77 Prozent angezogen.

Republic Services war somit zuletzt am Markt 69.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch