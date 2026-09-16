Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Republic Services-Investment?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Republic Services-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Republic Services-Aktie an diesem Tag bei 50.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 198.965 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44’377.24 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 15.09.2026 auf 223.04 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 343.77 Prozent angezogen.
Republic Services war somit zuletzt am Markt 69.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.