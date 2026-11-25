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|Lohnende Republic Services-Investition?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Republic Services-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Republic Services-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 160.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.623 Republic Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 252.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.20 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Republic Services eine Börsenbewertung in Höhe von 75.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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