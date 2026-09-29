S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Regions Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Regions Financial-Papiers betrug an diesem Tag 26.50 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 377.358 Regions Financial-Aktien. Die gehaltenen Regions Financial-Anteile wären am 28.09.2026 10’286.79 USD wert, da der Schlussstand 27.26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.87 Prozent vermehrt.

Regions Financial wurde am Markt mit 23.48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch