S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Regions Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25.18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regions Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.971 Regions Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 125.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.48 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.02 Prozent angewachsen.

Am Markt war Regions Financial jüngst 26.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch