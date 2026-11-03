S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Regions Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15.74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63.532 Regions Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Regions Financial-Aktie auf 28.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’840.53 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84.05 Prozent gesteigert.

Regions Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch