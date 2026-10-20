S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Regions Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.61 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 942.507 Regions Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Regions Financial-Papiers auf 27.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’636.19 USD wert. Damit wäre die Investition um 156.36 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Regions Financial eine Marktkapitalisierung von 23.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch