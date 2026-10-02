S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Regency Centers-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.290 Regency Centers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (71.80 USD), wäre die Investition nun 92.66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7.34 Prozent eingebüsst.

Alle Regency Centers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch