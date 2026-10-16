S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regency Centers-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Regency Centers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Regency Centers-Aktie bei 59.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 167.785 Regency Centers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (73.04 USD), wäre die Investition nun 12’255.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.55 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 13.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch