Vor 10 Jahren wurden Regency Centers-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149.993 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’327.43 USD, da sich der Wert einer Regency Centers-Aktie am 25.11.2026 auf 75.52 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 11’327.43 USD, was einer positiven Performance von 13.27 Prozent entspricht.

Regency Centers wurde am Markt mit 13.79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch