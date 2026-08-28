Regency Centers Aktie 1188868 / US7588491032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Regency Centers-Performance
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Regency Centers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Regency Centers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Regency Centers-Aktie letztlich bei 68.03 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regency Centers-Aktie investiert, befänden sich nun 14.699 Regency Centers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’109.22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10.92 Prozent.
Alle Regency Centers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.