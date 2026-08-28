S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regency Centers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Regency Centers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Regency Centers-Aktie letztlich bei 68.03 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regency Centers-Aktie investiert, befänden sich nun 14.699 Regency Centers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’109.22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10.92 Prozent.

Alle Regency Centers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch